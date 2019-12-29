 
Информация к новости
  • Просмотров: 71
  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Венесуэла будет продавать нефть за криптовалюту – Мадуро

Категория: Новости / Экономика и финансы

Венесуэла будет продавать нефть за криптовалюту – Мадуро

В Венесуэле в 2020 году нефть будет продаваться за криптовалюту Petro. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, сообщает El Nacional.
 
Мы собираемся продавать венесуэльскую нефть за Petro. Мы уже продаем за него венесуэльские железо и сталь. У нас есть подписанный контракт на продажу нефти, стали, железа, алюминия и части добываемого золота за Petro,
– сообщил он.
Мадуро отметил, что введение операций с криптовалютой стало ответной мерой на экономические санкции США.
 
Напомним, Венесуэла запустила криптовалюту Petro в феврале 2018 года. Petro построен на блокчейн-платформе Ethereum. К нему привязана новая валюта Венесуэлы суверенный боливар.
С августа 2018 года к курсу криптовалюты были привязаны цены и зарплаты в Венесуэле. Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.

Источник: Корреспондент.net



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать