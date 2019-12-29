Венесуэла будет продавать нефть за криптовалюту – Мадуро

Мы собираемся продавать венесуэльскую нефть за Petro. Мы уже продаем за него венесуэльские железо и сталь. У нас есть подписанный контракт на продажу нефти, стали, железа, алюминия и части добываемого золота за Petro,

– сообщил он.Мадуро отметил, что введение операций с криптовалютой стало ответной мерой на экономические санкции США.