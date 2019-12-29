Нидерланды официально отказались от использования названия Голландия

С 2020 года Королевство Нидерланды официально отказалось от старого названия Голландия. Об этом сообщает нидерландский вещатель NOS, передают #Буквы.

Начиная с 1 января 2020 года компании, посольства, министерства и университеты обязаны использовать только официальное название государства — Нидерланды.

Ребрендинг является частью международного маркетингового плана государства: Голландия ассоциировалось с сыром, сабо, тюльпанами, наркотиками и районом красных фонарей Амстердама, а Нидерланды намерены позиционировать себя как страну, которая лидирует в технологиях, в спорте и культуре.

Мы модернизируем наш подход. Мы хотим описать Нидерланды как открытое, интересное и инклюзивное государство,

— отметили в Совет по туризму Нидерландов.

Кроме того, старое название не отражает современного государственного строя: в Голландию входило только 2 из 12 провинций современных Нидерландов.

В рамках новой стратегии Нидерланды станут официальным брендом на песенном конкурсе “Евровидение”, который пройдет в Роттердаме в мае 2020 года, и во время Олимпийских игр в Токио.

Известно, что на ребрендинг государство потратило порядка 200 тысяч евро. В частности, был изменен логотип государства.