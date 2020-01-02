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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

В «Нафтогазе» сравнили новый газовый контракт с предыдущим

Категория: Новости / Экономика и финансы

В «Нафтогазе» сравнили новый газовый контракт с предыдущим

В «Нафтогазе» отмечают, что условия нового газового соглашения с РФ более выгодны для Украины, чем условия предыдущего контракта подписанного в 2009 году.

Об этом сообщил исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко в Facebook, передает «Слово и Дело».

 

Начну с того, что предыдущий контракт на транзит вообще не содержал обязательств «качай или плати». При правильном и своевременном уведомлении со стороны Газпрома он вообще мог сократить транзит до нуля и не платить ни копейки,
- подчеркнул он.

Витренко отметил, что по старым условиям контракта украинская сторона вынуждена была покупать газ дороже рыночной цены.

Ну и даже если посмотреть на фактические данные, то увидим, что до того, как мы кардинально изменили ситуацию, Украина платила за газ России в среднем на 5 млрд долл больше чем получала за транзит. Если бы мы сейчас взяли на себя такие же обязательства - Газпром, у меня нет оснований для сомнений, с удовольствием бы продолжил действие текущего контракта на 110 млрд кубометров,
- резюмировал Витренко.

 

Напомним, 20 декабря Украина и Россия достигли принципиального согласия о новом контракте по транзиту российского газа через территорию Украины.

Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

Независимый оператор газотранспортной системы полностью отделился от группы «Нафтогаз» и начал автономную работу – транспортировку природного газа для потребителей Украины и ЕС.



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