В «Нафтогазе» сравнили новый газовый контракт с предыдущим

В «Нафтогазе» отмечают, что условия нового газового соглашения с РФ более выгодны для Украины, чем условия предыдущего контракта подписанного в 2009 году.
Об этом сообщил исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко в Facebook, передает «Слово и Дело».
Витренко отметил, что по старым условиям контракта украинская сторона вынуждена была покупать газ дороже рыночной цены.
Напомним, 20 декабря Украина и Россия достигли принципиального согласия о новом контракте по транзиту российского газа через территорию Украины.
Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.
Независимый оператор газотранспортной системы полностью отделился от группы «Нафтогаз» и начал автономную работу – транспортировку природного газа для потребителей Украины и ЕС.