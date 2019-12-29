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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В международном аэропорту Одессы установят стеклянные телетрапы

Категория: Новости

В международном аэропорту Одессы установят стеклянные телетрапы

В новом терминале Международного аэропорта Одессы установят четыре современных стеклянных телетрапа. Поставлять их будет немецкая компания «Thyssenkrupp», которая стала победителем тендера, объявленного еще в октябре 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Сообщается, что немецкая компания «Thyssenkrupp» будет изготавливать телетрапы специально для Одессы. На это уйдет полгода. К тому времени уже будет полностью готов новый перрон перед новым терминалом аэропорта. Использование телетрапов позволит парковать самолеты перед зданием терминала и с помощью телетрапов проводить посадку и высадку пассажиров без необходимости выходить на взлетно-посадочную полосу и задействовать перронные автобусы.

В аэропорту говорят, что планировка нового терминала позволяет пассажирам идти пешком к  самолету. Воздушные суда будут парковаться рядом с терминалом, после чего пассажиры перед входом в телетрап будут спускаться по лестнице на перрон и идти к телетрапу. Такой механизм предпочитают лоу-кост авиакомпании – он позволяет экономить на оплате аэропортовых сборов. Именно по причине того, что пока в новом терминале не доступна опция посадки пешком, «Ryanair» не стал переводить обслуживание вылета рейсов в Одессе из старого в новый терминал.

Заметим, что на данный момент в Украине телетрапы используются в четырех аэропортах: в Борисполе в терминале «D» установлено 11 телетрапов, в аэропорту имени Игоря Сикорского («Жуляны») – один, во Львове их четыре, а в Харькове – два.

 


Источник: Пассажирский Транспорт



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