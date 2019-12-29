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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Греция, Израиль и Кипр договорились о строительстве "исторического" газопровода в Европу

Категория: Новости / Экономика и финансы

Греция, Израиль и Кипр договорились о строительстве "исторического" газопровода в Европу

Израиль, Кипр и Греция планируют построить новый газопровод EastMed, который может стать альтернативой российскому "Северному потоку-2" по поставкам газа в Европу.

Как сообщает Cyprus Mail, соответствующее соглашение было подписано 2 января министрами энергетики в присутствии премьеров трех стран.

В рамках проекта EastMed планируется проложить трубопровод через Средиземное морю от Израиля через Кипр и Крит на материковую Грецию и далее в Италию. Стоимость строительства оценивается в 6 млрд евро.

Мощность 1900-километровой "трубы" должна составить 10 млрд кубометров газа в год с возможным увеличением до 20 млрд кубометров ежегодно.

Греческий премьер Кириакос Мицотакис, который присутствовал на церемонии подписания договора, назвал будущий газопровод "важнейшим энергетическим проектом", а заключение сделки – результатом сотрудничества в энергетической области.

А президент Кипра Никос Анастасиадис, в свою очередь, назвал соглашение "историческим", заявив, что оно закладывает основу для реального взаимодействия.

Напомним, в 2010 году неподалеку от уже разрабатывавшегося на тот момент месторождения "Тамар" в израильских водах Средиземного моря было открыто крупнейшее месторождение газа в истории Израиль – "Левиафан", ресурсы которого оцениваются в 620 млрд куб. м газа.

 


Источник: Сегодня



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