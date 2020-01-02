New York Times: Убийство Сулеймани может стать американским объявлением войны Ирану 

Утром в Багдадском международном аэропорту удар с беспилотника США убил высокопоставленного генерала Ирана. И это, как объявили в Вашингтоне, произошло по приказу президента Дональда Трампа.
Генерал Касем Сулеймани возглавлял мощный отряд "Кудс", входящий в Корпус стражей исламской революции. Ракета с американского беспилотника MQ-9 убила его и еще нескольких представителей иракских боевиков, которых поддерживает Тегеран.
Ракета попала в конвой, который выезжал из аэропорта столицы Ирака. Об этом пишет New York Times, добавляя, что генерал Сулеймани был архитектором почти каждой важной операции разведки Ирана и его вооруженных сил за последние два десятилетия. Его смерть станет серьезным ударом для Тегерана в разгар геополитического конфликта.
Чиновники США подготовились к потенциальной иранской атаке в ответ, которая могла бы включать кибератаки и террористические акты как против американских интересов, так и против их союзников. Израиль тоже подготовился к ударам Ирана. Некоторые наиболее популярные среди туристов места в стране, включая горнолыжный курорт Хермон, были закрыты. Вооруженные силы Израиля были переведены в боевую готовность.
Многие республиканцы подчеркивают, что решение атаковать Трампа было оправданным, хоть это и самый большой случай применения военной силы его администрацией за все время. А главные критики политики президента в отношении Ирана подчеркивают, что ликвидация генерала может привести к серьезным и непредсказуемым последствиям, которые могут привести к вспышке насилия на всем Ближнем Востоке.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зарифе назвал ликвидацию генерала Сулеймани актом "международного терроризма" и предостерег, что это была "опасная и глупая эскалация".
"Ястребы" среди экспертов по вопросам Ирана считают, что потеря генерала будет очень болезненной для иранского руководства.
Указывая на эти же причины, другие аналитики предостерегают, что Иран, скорее всего, ответит с опасной интенсивностью.
Некоторые чиновники США и советники администрации Трампа предлагают менее жесткие сценарии. Они утверждают, что демонстрация силы может убедить Иран, что его агрессия против американских интересов и союзников стала слишком опасной. И что американский президент, который мог показаться иранцам несостоятельным идти на риск, на самом деле готов к эскалации.