Беларусь осталась без российской нефти

Россия остановила поставки нефти в Беларусь, транспортировки в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов нет.

Об этом сообщают росСМИ, передает zik.ua.

В частности, источник в нефтяной отрасли Беларуси заявил, что транспортировки в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов нет. По его словам, "непрерывные партии" нефти закончились 31 декабря.

При этом он добавил, что у Минска есть нефтяные запасы, а НПЗ в настоящее время работают в штатном режиме.

31 декабря Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщил, что Москва может остановить экспорт нефти в Беларусь с 1 января из-за отсутствия условий поставок на будущий год. По данным агентства, прекращение поставок российской нефти означает появление дополнительных экспортных объемов смеси Urals на других направлениях, в частности в балтийских портах.

По состоянию на утро 31 декабря на Беларусь не было оформлено ни тонны нефти из России, уточняло агентство. "Полный объем поставок по графику уже точно не выйдет, а поставят ли в январе хоть что-то – зависит от переговоров", – заявил один из источников в отрасли.

В последний день минувшего года, 31 декабря, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в ближайшие время завершить переговоры с Россией и наладить поставку нефти в страну из альтернативных источников. Решение было озвучено после двух телефонных разговоров белорусского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным, которые состоялись 30 и 31 декабря. Тогда стороны договорились, что власти подготовят промежуточный вариант условий поставок нефти в случае, если "субъекты хозяйствования" не смогут договориться о поставках ресурсов до 1 января.

Ранее, 24 декабря, Лукашенко заявил, что при отсутствии договоренностей с Россией в энергетической сфере, Минск в качестве альтернативы может начать реверсные поставки саудовской или американской нефти в Беларусь через Польшу, а также "забрать" для этого две трубы магистрального нефтепровода "Дружба".