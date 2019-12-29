МОК будет наказывать спортсменов за политические демонстрации на олимпийском подиуме

Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег спортсменов от политических акций на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония).

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в своем новогоднем обращении, в частности, отметил, что организация решительно выступает против растущей политизации спорта, передает Укринформ.



Олимпийские игры всегда являются глобальной площадкой для спортсменов и их спортивных выступлений. Они не являются и никогда не должны быть платформой для продвижения политических или любых других потенциально противоречивых целей. Мы решительно выступаем против растущей политизации спорта, поскольку только так мы сможем выполнить нашу миссию по объединению всего мира ради мирных соревнований.

Как показала история, такая политизация спорта не приводит ни к какому результату, а в итоге лишь усугубляет существующие различия. Спортсмены играют важную роль в соблюдении этого политического нейтралитета на игровом поле. В связи с этим важно отметить, что у подавляющего большинства спортсменов есть широкая поддержка и понимание того, что игровое поле и церемонии награждения не должны быть ареной для политических заявлений или любых акций протеста. Уважать своих коллег-спортсменов также означает уважать их уникальный олимпийский момент и не нужно отвлекать их своими политическими взглядами,

- цитирует Баха XSPORT.

В МОК постоянно напоминают правило номер 50 о запрете любой демонстрации и политической, религиозной или расовой пропаганды.

Напомним, XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио 24 июля - 9 августа 2020 года. Эстафета Олимпийского огня стартует 26 марта от стадиона в префектуре Фукусима. В течение 121 дней его пронесут через половину населенных пунктов Японии - по территории 858 городов и сел.