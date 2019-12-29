В "Слуге народа" считают повышение пенсионного возраста неизбежным

Повышение пенсионного возраста в Украине не является вопросом завтрашнего дня, однако оно неизбежно. Об этом заявила глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает РБК-Украина.
Третьякова считает, что в Украине необходимо пойти на очень плавное повышение пенсионного возраста, "например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года". По ее словами, "иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию".
Напомним, согласно закону о государственном бюджете Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.
Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,4 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ).