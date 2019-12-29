В "Слуге народа" считают повышение пенсионного возраста неизбежным

Повышение пенсионного возраста в Украине не является вопросом завтрашнего дня, однако оно неизбежно. Об этом заявила глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает РБК-Украина.

Третьякова считает, что в Украине необходимо пойти на очень плавное повышение пенсионного возраста, "например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года". По ее словами, "иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию".

Глава парламентского комитета заявила, что ресурсы для модернизации солидарной системы ограничены.

Я думаю, что октябрь 2017 года оказался очень стрессовым для людей, когда им пересчитывали пенсии, поэтому мы проведем индексацию в марте этого года и запустим вторую пенсию, а потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения. Но какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста,

- заявила представитель монобольшинства в Раде.

Напомним, согласно закону о государственном бюджете Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.

Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,4 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ).