В апреле 2020 года в Украине стартует программа мобильности молодежи – Гончарук

В апреле 2020 года в Украине стартует программа мобильности молодежи. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает издание "Гордон" со ссылкой на пресс-службу Кабмина.





Правительство создает условия, чтобы молодежь была социально активной, самостоятельной. Мы хотим побороть ситуацию, когда едва ли не больше половины молодых людей за последние три года не выезжали за пределы области. Мобильность положительно влияет и на экономику, и на производительность труда,

Полноценно программа, которая повысит самостоятельность, жизнестойкость и способность молодежи, заработает до конца года,

– сказал Гончарук.Он отметил, что на первом этапе будет разработана нормативно-правовая база и концепции программы мобильности молодежи, а с апреля 2020 года запустят пилотные проекты между несколькими регионами Украины.– заявили в пресс-службе.Мобильность молодежи является одной из целей программы деятельности Кабинета Министров, утвержденной в октябре 2019 года.