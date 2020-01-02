В гробнице первого китайского императора обнаружили еще две сотни терракотовых воинов

Еще 220 терракотовых воинов обнаружили в гробнице китайского императора Цинь Шихуанди (259-210 гг. до н.э.). Помимо них, археологи нашли еще 12 глиняных коней, остатки двух колесниц, бронзовые мечи, луки и цветные щиты.

О находке сообщило китайское государственное информационное агентство "Синьхуа". Все предметы были обнаружены на участке площадью 400 кв. м. Руководитель раскопок Шен Маошен рассказал, что большинство обнаруженных воинов можно разделить на две группы. Одна группа несет шесты, а другая — луки.

«Терракотовая армия» была создана около 2200 лет назад для защиты императора Цинь Шихуанди в загробной жизни. Армия, состоящая из примерно 8000 солдат, более 500 лошадей и 130 колесниц, была расположена в трех главных ямах рядом с мавзолеем императора.

Впервые «армию» обнаружили в 1974 году фермеры, которые проводили работы на северо-западе Китая. Проведенные вскоре раскопки открыли целый комплекс с тысячами воинов, каждый из которых имел свои особенные черты. Считается, что гробница простирается на 100 квадратных километров и, помимо «Терракотовой армии», содержит также массовое захоронение рабочих и ремесленников, задействованных в строительстве. Создание комплекса заняло, как полагают, около 30 лет.

Археологи приступили к новым раскопкам в Яме №1 в 2009 году. За это время им удалось найти более 200 новых воинов. Цель археологических исследований — детальнее изучить военную систему и вооружение Древнего Китая времен династии Цинь.

Яма №1 содержит 6000 глиняных воинов и лошадей. Ее размеры составляют 230 метров в длину и 60 метров в ширину.

Ученые все пытаются понять, как была создана эта огромная армия. В прошлом году исследователи во главе с Маркосом Мартиноном-Торресом из Кембриджского университета (Великобритания) объявили, что фигуры и оружие отлично сохранились благодаря природным условиям на месте захоронения. Ранее было высказано предположение, что они были покрыты каким-то передовым антикоррозийным средством.

В то время как династия Цинь просуществовала всего 15 лет, в годы ее правления Китай впервые стал централизованным государством. Император Цинь Шихуанди известен не только своей «Терракотовой армией». Он также инициировал строительство Великой китайской стены.