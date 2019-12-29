Специальная комиссия завершила расследование причин аварии танкера Delfi, который потерпел крушение возле одесского побережья 22 ноября.

Как сообщили в пресс-центре Госслужбы морского и речного транспорта Украины, основной причиной аварии стали многочисленные нарушения судовладельца и капитана судна, а также Государственной пограничной службы, передает «Первый городской». О неудовлетворительном состоянии судна было известно еще до инцидента — 16 ноября обзорная комиссия обнаружила несоответствие минимального состава экипажа: из пяти необходимых на танкере находилось только три человека.

Кроме того, на судне почти отсутствовало топливо, был потерян правый якорь, а радиолокационная станция была в неудовлетворительном состоянии.

Большинство свидетельств и документов о состоянии Delfi были просрочены еще в 2018 году, а санитарное свидетельство вообще отсутствовало. Разрешение на хождение под флагом Молдовы было аннулировано еще в сентябре 2018 года. Согласно заключению комиссии, пограничная служба Украины не выполнила мероприятия по задержки судна, чем нарушила закон Украины.

Капитан морского порта «Южный» и Морская администрация сообщали в Государственную пограничную службу о том, что судно Delfi находится в территориальном море Украины с нарушением требований действующего национального и международного законодательства, в частности без флага. По информации СБУ судно Delfi могло быть причастно к противоправному перемещению горюче-смазочных материалов с уклонением от уплаты таможенных платежей. Однако, в нарушение требований действующего законодательства Украины, Государственная пограничная служба не выполнила мероприятия по задержки указанного судна и его доставки в ближайший порт,

— говорится в сообщении.