В Иране начались антиамериканские протесты

Десятки тысяч людей в Тегеране вышли на протест против США из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает Al Jazeera в пятницу, 3 января.

Протестующие скандируют "смерть Америке" и держат плакаты с изображением убитого командира. Al Jazeera со ссылкой на госинформагентство IRNA сообщает о подобных демонстрациях в городах Арак, Боджнурд, Хамедан, Хормозган, Санандадж, Семнан, Шираз и Йезд.

По информации издания Press.TV, протестующие поддержали заявление второго лидера Ирана Али Хаменеи, который ранее пообещал отомстить в ответ на действия американских военных.

Напомним, накануне ракетному обстрелу США подверглись два автомобиля, ехавших в столицу Ирака Багдад из аэропорта. Погибли все находящиеся в машинах люди, в том числе генерал Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и еще 10 человек.

Власти Ирана обвинили США в международном терроризме и пообещали "жестко отомстить" за смерть Сулеймани.