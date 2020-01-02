С улиц Одессы вывозят брошенные елки

Коммунальные службы продолжают приводить Одессу в порядок после новогодних празднований. Коммунальщики уже собрали на улицах тонны нераспроданных и выброшенных елок и сосен и вывезли их на 140 большегрузных машинах, сообщает «Думская».

Собирали деревья на 67 точках — в стихийных местах торговли. Сейчас уже елки нигде не валяются,

— рассказал директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.

Деревья отправились в питомник КП «Горзелентрест» «Троянда», где их переработают на опилки, которые будут использоваться в производственных нуждах.

Напомним, что в городе работают пункты сбора елок, где взамен своего хвойного деревца можно получить конфеты или другие сладости. Эта акция продлится до конца января. С адресами «обменных пунктов» можно ознакомиться по ссылке.