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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

В Украине ввели электронную трудовую книжку

Категория: Новости / История и общество

В Украине ввели электронную трудовую книжку

В Украине Пенсионный фонд ввел еще один новый онлайн-сервис - "Электронная трудовая книжка", который доступен на веб-портале электронных услуг.

Об этом говорится в сообщении на странице Пенсионного фонда Украины в Facebook, передает ГолосUA.

В "Электронной трудовой книжке" информация отображается обо всех трудовых отношениях работника по данным отчетных сведений работодателя. Также содержится информация об уплаченных страховых взносах с 1998 года.

Этот сервис поможет украинцам узнавать подробную информацию о своей трудовой деятельности, а также об уплаченных страховых взносах. В случае потери бумажной трудовой книжки не нужно тратить время на восстановление данных, ведь они будут сохранены в электронном формате.

Также отмечается, что застрахованные лица и работодатели смогут предоставлять информацию о трудовой деятельности до 1998 года в виде сканированных копий предусмотренных законодательством документов, заверенных электронной цифровой подписью. Сейчас Пенсионный фонд Украины разрабатывает соответствующий порядок.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться на веб-портале Фонда с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), а затем действовать по алгоритму, который предлагает ПФУ.

Напомним, ранее Кабмин Украины запустил в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек.



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