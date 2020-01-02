Металлургическая отрасль показала один из худших результатов в истории Украины

В декабре 2019 года металлургическая отрасль показала худший за всю историю наблюдений результат работы.

Об этом сообщил в Facebook управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

“По оперативным данным в декабре металлургия показала одни из худших результатов работы за всю историю Украины”, — написал он.

Так количество произведенной стали в прошлом месяца сократилось на 19,6 %, чугуна — на 12,97%, а металлопроката (металлоизделий, полученных в результате процесса прокатки) — на 20,52%.

Ранее сообщалось, что в течение последнего полугодия в Украине продолжают падать объемы промышленного производства. Аналогичное падение наблюдалось в 2015 году.