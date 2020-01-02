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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В Минцифры предложили 4-7% налога для IT независимо от оборота

Категория: Новости / Экономика и финансы

В Минцифры предложили 4-7% налога для IT независимо от оборота

В Министерстве и Комитете по цифровой трансформации опубликовали новую идею налоговой реформы для IT-сферы.

Об этом сообщает заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

Уточняется, что в этом году юридическим лицам в IT-сфере предлагается “единый налог” без ограничений оборота.

Отмечается, что такие условия дадут возможность воспользоваться только данной программой компаниям, которые экспортируют IT-услуги. В компании должны работать больше 10 человек, а средняя зарплата должна быть не ниже пяти минимальных.

Также сообщается, что компании, перешедшие на такой режим налогов, будут платить три вида платежей:

  • единый налог, его ставка будет расти на 1 п. п. в год, с 4% до 7%, с 2020 по 2024 год, до 2029 года будет действовать ставка в 7%;
  • ЕСВ с двух минималок;
  • военный сбор в 1,5%.

“Мы предлагаем ввести единый налог для юрлиц  без ограничения оборота. Мы предлагаем установить его на уровне 4-7%. Мы не уверены, что это является единственно правильным решением. Но, проведя анализ, считаем это наилучшей идеей, которая позволит буквально создать индустрию, где будут работать не 200 000 не связанных между собой ФОП, а полноценные прозрачные компании”, – написал Борняков.

В Минцифры предложили 4-7% налога для IT независимо от оборота

В Минцифры предложили 4-7% налога для IT независимо от оборота

 

 



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