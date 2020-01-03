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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Adidas выпустит «экологичные» кроссовки с участием дизайнера из США

Категория: Новости / Культура и искусство

Adidas выпустит «экологичные» кроссовки с участием дизайнера из США

Компания Adidas планирует выпустить кроссовки из экологичных материалов в сотрудничестве  с американским дизайнером Шоном Уотерспун.

О том, что данную информацию сам дизайнер подтвердил изданию Complex, сообщают #Буквы.

По словам Уотерспуна, кроссовки находятся в разработке. Их сделают из экологичных материалов, дополненных вышивкой с цветочными принтами.

“Это будет огромным скачком в области устойчивого развития и сильно отличается от того, что я показывал раньше. Не могу дождаться их выпуска, это будет весело. Я вырос на игре в футбол, это была моя первая любовь, до скейтбординга. Я всегда носил Adidas, с головы до ног, я люблю Samba (модель кроссовок Adidas) Я начал носить Nike, когда скейтбординг вошел в мою жизнь, так что мне очень интересно покопаться в воспоминаниях и осознать, что я так же сильно люблю Adidas”, — подчеркнул дизайнер.

Ранее он намекал на сотрудничество в своем Instagram. Пост сопровождался подписью: “Удалю это через 60 секунд. Вы знаете, я едва умею хранить секреты”.

На обнародованном дизайнером фото, вероятно, были изображены принты, которые планируется нанести на новую модель кроссовок. Впоследствии пост был удален.

 



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