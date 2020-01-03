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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В МИД Украины отреагировали на эскалацию на Ближнем Востоке

Категория: Новости / Политика

В МИД Украины отреагировали на эскалацию на Ближнем Востоке

Министерство иностранных дел заявило о необходимости предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке и любые акты мести.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ведомстве заявили, что в Украине обеспокоены продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после атак на базу операции "Непоколебимая решимость" и посольство США в Ираке, а также сегодняшних действий в ответ Соединенных Штатов в Багдаде.

"Украина исходит из насущной необходимости предотвратить дальнейшую эскалацию и любые акты мести, которые могут стать угрозой для стабильности региона и глобальной безопасности", - отметили в МИД.

3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада погиб командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.

Как сообщалось, Иран пообещал США сокрушительную месть за убийство командующего.

31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.

Нападающие, которые штурмовали посольство, после двухдневных столкновений с американскими силовыми структурами покинули территорию дипмиссии в среду.



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