Украина начала год с 17 млрд гривен на казначейском счету

На Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 января 2020 года остаток средств составил 17,548 млрд грн, следует из данных, обнародованных пресс-службой Государственной казначейской службы Украины.

По сравнению с 1 декабря сумма сократилась в три раза, с 55,006 млрд грн, однако она стала рекордной для начала года.

Минимальный показатель был зафиксирован 1 января 2003 года (452 млн грн), а предыдущий рекорд — установлен 1 января 2006-го (17,015 млрд грн).

Отметим, что 1 января 2019 года на Едином казначейском счете было 9,861 млрд грн. Минимальный показатель прошлого года был зафиксирован на уровне 8,196 млрд грн (1 марта), а максимальный — 61,83 млрд грн (1 сентября).

Единый казначейский счет — система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, из которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно изменяется. Рост происходит во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты, снижение — во время пиковых нагрузок по расходам.