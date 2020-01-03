Бывшего первого вице-премьер-министра Арбузова заочно взяли под стражу

ывшему первому вице-премьер-министру Сергею Арбузову Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Арбузова взяли под стражу заочно!

"Учитывая, что подозреваемый объявлен в международный розыск, следственный судья избрал указанную меру пресечения в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 193 УПК Украины. Согласно этой статье, после задержания подозреваемого и не позднее чем через сорок восемь часов с момента его доставки к месту уголовного производства следственный судья с участием подозреваемого рассматривает вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее изменении на более мягкую меру пресечения", - говорится в сообщении.

Бывшего чиновника подозревают в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Напомним, ранее Арбузов был оглашен в розыск в связи с открытым ГПУ в отношении него уголовным производством. Клоунада государственных служб продолжает зашкаливать, ведь не для кого не является секретом место проживания бывшего вице-премьера и адрес его офиса в Москве.

В Кабмине Николая Азарова он работал первым вице-премьером с 24 декабря 2012 года по 28 января 2014 года, а до этого, с 23 декабря 2010 года по 11 января 2013 года, возглавлял Нацбанк.