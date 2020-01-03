Одесситка забила бывшего мужа скалкой

40-летняя жительница Суворовского района Одессы избила до смерти своего бывшего мужа.

Как сообщила пресс-служба полиции Одесской области, женщина пригласила на Новый год бывшего мужа, с которым после расторжения брака поддерживала дружеские отношения. В разгар празднования возник спор, во время которого хозяйка схватила деревянную скалку и побила ей гостя по голове.

От полученных травм 43-летний потерпевший скончался на месте.

Затем женщина позвонила на спецлинию «102» и сообщила о «домашнем насилии» над ней. Приехав по вызову, правоохранители обнаружили в квартире заявительницы покойника с разбитой головой и хозяйку в окровавленной одежде. С места происшествия правоохранители изъяли и вероятное орудие преступления — скалку и другие вещественные доказательства.

40-летнюю подозреваемую задержали в порядке ст. 208 Уголовно–процессуального кодекса Украины. Её действия следователи квалифицировали как умышленное убийство. Женщине уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения.