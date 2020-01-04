"Газпром" полностью уплатил Украине за транзит газа, несмотря на снижение объемов прокачки, - оператор ГТС

Российский концерн "Газпром" полностью рассчитался с Украиной за транзит газа, несмотря на снижение объемов прокачки. Об этом сообщил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон на Facebook.

"Так как поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы пояснить, что несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн м3 в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объёме из расчёта 178 млн м3 в сутки", - заявил Макогон.

Он уточнил, что деньги от "Газпрома" уже поступили на счета Оператора ГТС Украины, так как услуги оказываются по принципу предоплаты.

Пресс-служба Оператора ГТС сообщила, что с 1 января, выполняет все заявки "Газпрома" в полном объеме: транспортируется газ из РФ в страны ЕС и Молдову в режиме 35-45 млн кубометров в сутки.

Вместе с тем, Украине полностью оплачиваются суточные мощности на соответствующих входных и выходных точках из расчета забронированного на 2020 год объема 65 млрд куб. м.

Оператор ГТС пользуется принципом "качай, либо плати", который ранее был введен в украинское энергетическое законодательство в соответствии с европейскими нормами.

Напомним, что Украина, РФ и ЕС подписали новый газовый контракт на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет.

В договоре гарантируется минимальная прокачка газа в размере 65 млрд куб. м на первый год, а также по 40 млрд куб. м еще 4 года.

Источник: 112.ua