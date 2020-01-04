"Газпром" полностью уплатил Украине за транзит газа, несмотря на снижение объемов прокачки, - оператор ГТС

Российский концерн "Газпром" полностью рассчитался с Украиной за транзит газа, несмотря на снижение объемов прокачки. Об этом сообщил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон на Facebook.
Он уточнил, что деньги от "Газпрома" уже поступили на счета Оператора ГТС Украины, так как услуги оказываются по принципу предоплаты.
Пресс-служба Оператора ГТС сообщила, что с 1 января, выполняет все заявки "Газпрома" в полном объеме: транспортируется газ из РФ в страны ЕС и Молдову в режиме 35-45 млн кубометров в сутки.
Вместе с тем, Украине полностью оплачиваются суточные мощности на соответствующих входных и выходных точках из расчета забронированного на 2020 год объема 65 млрд куб. м.
Напомним, что Украина, РФ и ЕС подписали новый газовый контракт на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет.
В договоре гарантируется минимальная прокачка газа в размере 65 млрд куб. м на первый год, а также по 40 млрд куб. м еще 4 года.
Источник: 112.ua