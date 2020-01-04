Игорь Коломойский и TheБабель

В конце декабря стало известно, что интернет-издание “TheBabel” больше не будет существовать в прежней концепции. Об этом в Facebook сообщили шеф-редактор TheBabel Екатерина Коберник и главный редактор Глеб Гусев.

Однако, ситуация не так однозначна. Причина закрытия — в конфликте части творческого коллектива с главным акционером Игорем Коломойским. А сама новость о демарше коллектива для Коломойского стала неожиданностью.

Как сообщают источники Страны в издании, конфликт связан с разным видением развития проекта со стороны шеф-редактора Екатерины Коберник и главного инвестора. И начался он задолго до объявления об уходе части сотрудников. Косвенно об этом можно судить по пространным формулировкам, которыми Гусев и Коберник обьявили о “расставании с Бабелем”.

“С нового года нынешнего theБабель больше не будет”, — в частности, заявила Коберник, уточнив, что причина — в прекращении финансирования проекта, причину которого ей не обьяснили.

А Глеб Гусев написал: “Привет, мы расстаёмся... Бабель” закрывается. Нет, не так. “Бабель” закрыт. Past Perfect, прошлое совершенное. Закрывается, закрыт — для нас. Площадка продолжает работать”.

“По факту “Бабель” не закрывается, — говорит источник в окружении Коломойского. — Проект продолжает свое существование, но очевидно, что львиная доля редакции вслед за Коберник и Гусевым уйдет. У Коломойского уже длительное время личный конфликт с Коберник. Он иначе видел развитие проекта и хотел ее уволить. Он был недоволен тем, что рейтинги проекта не соответствуют уровню инвестиций и амбиций. И в какой-то момент Коломойский прекратил финансировать проект.

Эта манера поведения типична для Коломойского, который очаровывается, переманивает людей, дает мешок денег, берет на себя какие-то обязательства, а потом просто перестает брать трубку. Так и сейчас. Часть редакции уходит, части не выплатили зарплату за два месяца, и Коломойский не на связи”.

Коберник рассказала о дальнейшей судьбе проекта, а также опровергла слухи о задолженности по зарплатам для сотрудников. “Пока не вышел срок выплаты зарплат за предыдущий месяц, поэтому еще рано говорить о задолженности. По выплате за все остальные месяцы задолженности нет”, — сказала Коберник. “Закрыть “Бабель” не было ничьей инициативой. Проект на паузе и нет какого-то окончательного решения. Дальнейшую судьбу будут решать акционеры”, — добавила Екатерина.

По словам Коберник, акционеры проекта не причастны к ее уходу. “Уйти было моим решением, это было связанно с проблемами финансирования. Акционеры никак не инициировали мой уход. Это абсолютно мое решение. Некоторые члены команды решили уйти после того, как я решила уйти. У меня нет связи с акционерами “Бабеля” и с Игорем Коломойским в том числе. У меня нет информации на счет реакции Коломойского на мое решение уйти”, — заявила Коберник. Она также сказала, что не знает с чем связано решение инвесторов о прекращении финансирования издания.

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