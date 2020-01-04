Прогноз курса на рождественскую неделю

На уходящей неделе курс доллара приходил в себя после резкого роста, наблюдавшегося неделей ранее.

Торги на межбанковском валютном рынке в связи с длинными новогодними выходными были всего один день – в пятницу 3 января. Открылись на отметке 23,45/23,85 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). По свидетельству очевидцев, предложение валюты было существенно ниже, чем в предыдущие дни. Тем не менее, Нацбанк не изменил своей традиции и вышел с интервенцией на покупку валюты. Выход регулятора подтолкнул и других покупателей валюты к более активным действиям. Закрыли первые торги в 2020 году на уровне 23,68/23,78 гривен – на 6 копеек по «биду» и на 10 копеек по «офферу» ниже, чем неделей ранее.

Наличный доллар на уходящей неделе после достижения пиковых значений утром понедельника 30 декабря начал терять в цене. Так, если утром понедельника 30 декабря в столице оптовые обменные пункты продавали доллар по 24,90-25,00 гривен, а в «окошках» обычных обменников его цена 28-29 декабря доходила до 25,50 гривен, то к пятнице 3 января доллар подешевел до 23,75-23,80 гривен. Тем самым разрыв между наличным и безналичным долларом сократился до 5-10 копеек.

Евро на международном валютном рынке FOREX во вторник 31 декабря достиг отметки 1,1237 доллара за евро на фоне фиксации прибыли и закрытия коротких позиций. Уже 2 января евро устремился вниз, достигнув в пятницу 3 января отметки 1,1125 доллара за евро. Закрыли неделю на отметке 1,1155 –на 20 пунктов ниже, чем неделей ранее. В Украине рост, а затем падение евро к доллару в мире наложился на снижение доллара к гривне. В итоге, если утром понедельника 30 декабря евро продавали в Киеве по 27,70-27,80 гривен, то к концу дня пятницы 3 января цена наличного евро в столице снизилась до 26,40-26,50 гривен.

Российский рубль резко укрепился в первый рабочий день нового года, достигнув в четверг 2 января отметки 61,51 рубля за доллар. В пятницу он несколько скорректировал свой рост. Закрыли неделю на отметке 62,07 рубля за доллар. В Украине начавшаяся в понедельник коррекция роста доллара к гривне привела к падению цены наличного рубля с 3,85-3,90 гривен в начале недели до 3,75-3,78 гривен за 10 российских рублей к концу дня пятницы 3 января.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

На следующей неделе нас ждут длинные рождественские выходные. И банки, и межбанковский валютный рынок начнут работать только в среду 8 января. Аукцион по размещению ОВГЗ на следующей неделе не запланирован (первый аукцион в этом году состоится лишь 14 января). Четыре выходных дня (с субботы 4 января по вторник 7 января) будут способствовать снижению как спроса на валюту, так и предложения долларов и евро. В результате, нас ждет относительно сбалансированный валютный рынок без резких перекосов, с увеличенным спрэдом между курсами покупки и продажи. Предполагаемый диапазон колебаний наличного доллара в столице на следующую неделю - 23,70-24,50 гривен.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и колебания доллара к гривне. Диапазон колебаний евро в мире на следующей неделе несколько сузится – 1,1050-1,1240 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 26,30 до 27,20 гривен за один евро.

Что касается курса российского рубля, в связи с разгорающимся конфликтом между США и Ираном и возможным ростом цены на нефть у него появился шанс укрепиться еще сильнее. Торговый диапазон смещаем вниз: 61,00-62,50 рублей за доллар. В Украине наличный рубль будут продавать по цене 3,70-3,90 гривен за 10 российских рублей