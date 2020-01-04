Посольство Польши шокировано заявлением Зеленко о почитании Бандеры: Трудно поверить!

Посольство Польши выразило возмущение по поводу того, как пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко обосновала почитание в Украине Степана Бандеры и прочих личностей, которые сотрудничали с гитлеровцами. Позицию польских дипломатов изложило "Польское Радио 24".

Польское посольство в Киеве подчеркнуло, что комментарий Зеленко не был опубликован на сайте МИД Украины и потому не может считаться официальным заявлением.

"Трудно поверить, что такие слова могли исходить из уст украинского дипломата. Они еще не были размещены на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины. Если бы это было так, это означало бы, что украинская дипломатия причисляет к национальным героям идеологов интегрального национализма, из-за которых пали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других наций", - заявили в польском посольстве.

Польский МИД возмущен, что Зеленко в комментарии УНН оправдала почитание Бандеры, сославшись на необходимость "возрождения и сохранения национальной памяти украинского народа" и "право каждого народа самостоятельно определять и почитать своих героев".

Более того, критику польских дипломатов вызвало заявление пресс-секретаря МИД Украины о том, что отрицательная позиция Польши и Израиля в отношении почитания памяти нацистских коллаборантов якобы выгодна третьей стороне.

"Сложнее поверить в то, что представитель Министерства иностранных дел Украины могла предположить, что заявление послов Польши и Израиля соответствует интересам третьей стороны. Польша и лично посол Цихоцкий (посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий – ред.) неоднократно доказывали свое негативное отношение к агрессии России против Украины и подтверждали свою поддержку Украины на международном уровне", - заявили польские дипломаты.

Они убеждены, что распри между Украиной и Польшей могут быть выгодны лицам, которые являлись инициаторами и исполнителями этнических чисток 1940-х годов.

"Мы убеждены, что произошло искажение информации", - прокомментировало посольство Польши в Украине заявление Зеленко.