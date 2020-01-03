Погода на сегодня: По всей территории Украины ожидаются осадки, температура воздуха днем до +4

Сегодня, 5 января, по всей территории Украины ожидаются осадки, дневная температура по стране - до +4 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега, температура днем - до +2 градусов. На севере также ожидается снег с дождем, там столбик термометра также поднимется до +2 градусов.

В центральных и восточных областях Украины пройдет мокрый снег, дневная температура - до +2 градусов. На юге страны - преимущественно дожди, синоптики прогнозируют до +4 тепла.

В Киеве сегодня ожидают мокрый снег, температура днем - до +2 градусов

мисточник 112