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Сегодня, 11:00

Погода на сегодня: По всей территории Украины ожидаются осадки, температура воздуха днем до +4

Категория: Новости

Погода на сегодня: По всей территории Украины ожидаются осадки, температура воздуха днем до +4

Сегодня, 5 января, по всей территории Украины ожидаются  осадки, дневная температура по стране - до +4 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр. 

Так, на западе синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега, температура днем - до +2 градусов. На севере также ожидается снег с дождем, там столбик термометра также поднимется до +2 градусов.

В центральных и восточных областях Украины пройдет мокрый снег, дневная температура - до +2 градусов. На юге страны - преимущественно дожди, синоптики прогнозируют до +4 тепла.

В Киеве сегодня ожидают мокрый снег, температура днем - до +2 градусов

Погода на сегодня: По всей территории Украины ожидаются осадки, температура воздуха днем до +4

 

 

мисточник 112

 



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