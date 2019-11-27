Новые цены на газ: как и сколько будем платить

С 1 января в Украине начали действовать гарантирована и рыночная цены на газ для населения.

Согласно договоренностям с МВФ, с 1 января 2020 года все украинцы должны платить за газ рыночную цену. Чтобы защитить население от скачков цен, Кабмин ввел так называемую «страховую цену», то есть фиксация цены на определенном уровне.

Это означает, что у украинцев с 1 января будет два варианта, как оплачивать газ для дома: либо по гарантированной цене, которая будет действовать до конца квартала, либо по рыночной.

Страховая цена «Нафтогаза» составляет 6 961 грн за тысячу кубометров с НДС — ее определили на основании котировок на крупнейшей европейской газовой бирже. Это на 7% меньше, чем в первом квартале 2019 года.

Стоимость газа будет зависеть от тарифов на транспортировку, которые устанавливает Нацкомиссия по тарифам. Если исходить из тарифов в ноябре, стоимость газа может составить около 8 тыс грн за тысячу кубометров.

Эта цена совпадает с квартальной гарантированной цене. Квартальная цена будет действовать автоматически для всех потребителей. В «Нафтогазе» посчитали, что если транзит продолжится, программа по гарантированной цене может стать убыточной для потребителей.

По словам председателя Минэкоэнерго Алексея Оржеля, после подписания соглашения о транзите газ может стать не самым дешевым за всю историю переговоров.

«Тогда потребители, которые выберут страховую цену, не выиграют, потому что на рынке цена будет меньше», — предупредил он.

Это не касается жителей многоквартирных домов, которые не могут влиять на этот процесс. В их случае все зависит от коммунальных предприятий, которые предоставляют им услуги. Последние также могут воспользоваться предложением «Нафтогаза».

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