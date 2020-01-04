 
Информация к новости
  • Просмотров: 110
  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Россия проиграла Канаде в финале ЧМ по хоккею

Категория: Новости / Спорт

Россия проиграла Канаде в финале ЧМ по хоккею

В финале молодежного чемпионата мира по хоккею, завершившегося в Чехии, сборная Канады обыграла Россию (4:3), взяв реванш за унизительное поражение на групповой стадии (0:6), и 18-й раз в истории стала чемпионом мира.
Вот только многие из россиян уверены, что их соотечественники… выиграли. Все дело в том, что в прямой трансляции решающий матч показывал федеральный «Первый канал». А на специализированном спортивном канале «Матч-ТВ», где изначально значился в сетке финальный поединок ЧМ-2020, также решили транслировать победное противостояние России с Канадой (5:3) на мировом молодежном первенстве, правда, девятилетней давности.

В итоге, в сети разгорелись настоящие споры — одни поздравляли свою сборную с победой, а другие остужали всеобщее ликование, указывая на вопиющую ошибку. Абсурда добавляет ситуации и тот факт, что среди прочих поздравительные слова команде написал и председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. 

«Поздравим хоккейную молодежку с золотом чемпионата мира! Настоящая „Красная машина“, новая сборка!!! Молодцы! Русский характер!»
— опубликовал чиновник похвалу команде на своей странице в Facebook.


Источник: ФАКТЫ



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать