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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Сериал «Чернобыль» удостоился премии «Золотой глобус»

Категория: Новости / Культура и искусство

Сериал «Чернобыль» удостоился премии «Золотой глобус»

“Чернобыль” получил премию в номинации “Лучший мини-сериал или телевизионный фильм”. Он успешно обошел других кандидатов: “Уловка-22”, “Фосси/Вердон”, “Самый громкий голос”, а также “Невероятное”.

Мини-сериал “Чернобыль” американского режиссера Джона Ренка рассказывает о катастрофе, которая произошла в Украине в 1986 году.

Актер из сериала Стеллан Скарсгард получил премию как лучший актер второго плана в телесериале. Стоит отметить, что в сентябре “Чернобыль” завоевал три награды американской телевизионной премии “Эмми”.


Источник: БУКВЫ



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