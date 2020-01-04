Спасатели предупреждают о значительной опасности схода лавин

Спасатели предупреждают местных жителей и туристов об опасности схода снежных лавин. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС. Опасность схода лавин остается в Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

"По данным Укргидрометцентра, 6-7 января на высокогорье Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)",

- говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, в понедельник, 6 января, в Украине синоптики осадков не прогнозируют. В этот день температура воздуха повысится до +3 градусов. На севере, западе и в центральной части страны температура воздуха днем будет -1...+1 градус, а на территории восточных и южных областей днем температура воздуха повысится до 0...+2 градусов.