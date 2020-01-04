Одесские спасатели приступили к тренировкам с новейшей техникой

До 15 января, на базе аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления, специалисты Китайской Народной Республики будут проводить тренинги с личным составом ГСЧС Украины по эксплуатации и обслуживанию передаваемой аварийно-спасательной техники и оборудования.

Эти тренировки предусмотрены контрактом, подписанным между Министерством коммерции Китайской Народной Республики и Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям о передаче Украине специального аварийно-спасательного оборудования и техники.

В составе делегации иностранных партнеров представители компаний, которые обеспечивают эксплуатацию и обслуживание переданной техники и будут проводить обучение украинских спасателей.

Во время рабочей встречи начальник Главного управления полковник службы гражданской защиты Вадим Шулюк поздравил гостей и представил руководящий состав территориального органа управления.

Гости так же ознакомились с достопримечательностями региона и историей развития спасательного дела, с деятельностью Главного управления и условиями несения службы украинскими спасателями, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Одесской области.