Ломаченко и Кличко оказались в десятке лучших боксеров десятилетия

Ведущие украинские спортсмены Василий Ломаченко и Владимир Кличко вошли в рейтинг лучших десяти боксеров промежутке с 2010 по 2019 годы по рейтингу издания Miami Herald, передает УНН со ссылкой на издание.

“2010-е подарили миру немало бойцов достойных Зала боксерской славы. Так, Владимир Кличко проиграл последние поединки Тайсону Фьюри и Джошуа. Но в течении десятилетия украинец провел 11 успешных защит, большинство из которых были обязательными. Царствования Кличко в супертяжелом весе уступает по продолжительности только эре Джо Луиса”, — так издание охарактеризовало заслуги Владимира Кличко.

Относительно Ломаченко, издание отметило любительские заслуги украинца, его две золотые медали Олимпийских игр, а также владение тремя поясами чемпиона мира.

Стоит отметить, что в рейтинг генерации “Miami Herald” также попали: Сауль Альварес, Теренс Кроуфорд, Майки Гарсия, Геннадий Головкин, Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, Андре Уорд и Деонтей Уайлдер.