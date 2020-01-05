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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Ломаченко и Кличко оказались в десятке лучших боксеров десятилетия

Категория: Новости / Спорт

Ломаченко и Кличко оказались в десятке лучших боксеров десятилетия

Ведущие украинские спортсмены Василий Ломаченко и Владимир Кличко вошли в рейтинг лучших десяти боксеров промежутке с 2010 по 2019 годы по рейтингу издания Miami Herald, передает УНН со ссылкой на издание.

“2010-е подарили миру немало бойцов достойных Зала боксерской славы. Так, Владимир Кличко проиграл последние поединки Тайсону Фьюри и Джошуа. Но в течении десятилетия украинец провел 11 успешных защит, большинство из которых были обязательными. Царствования Кличко в супертяжелом весе уступает по продолжительности только эре Джо Луиса”, — так издание охарактеризовало заслуги Владимира Кличко.

Относительно Ломаченко, издание отметило любительские заслуги украинца, его две золотые медали Олимпийских игр, а также владение тремя поясами чемпиона мира.

Стоит отметить, что в рейтинг генерации “Miami Herald” также попали: Сауль Альварес, Теренс Кроуфорд, Майки Гарсия, Геннадий Головкин, Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, Андре Уорд и Деонтей Уайлдер.



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