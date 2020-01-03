В сети появилось видео с яхтой Порошенко на Сейшельских островах

Как сообщалось, в январе Государственное бюро расследований Украины намерено провести четыре допроса Порошенко, в том числе по так называемому делу о подписании минских соглашений. Порошенко, за день до публикации Портнова, 2 января не явился в ГБР. Допрос перенесли на 24 января.
Блогер Анатолий Шарий на своем канале в YouTube опубликовал видео с яхтой пятого президента Украины Петра Порошенко на Сейшельских островах.
На видео блогер показал плывущую яхту KATINA в Индийском океане. На канале предоставлены разные судна, которое снималось на камеру с моторной лодки.
Напоминаем, что ранее юрист Андрей Портнов сообщил, где сейчас находится Порошенко.
Он отмечал, что проходящий по делам о мародерстве, государственной измене и отмывании преступных доходов в офшорах Порошенко находится на 60-метровой яхте KATINA.
Фешенебельная яхта KATINA ходит под флагом Маршалловых островов, а стоимость ее аренды в этот сезон с учетом топлива составляет около 350-380 тысяч долларов в неделю.