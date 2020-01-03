 
Информация к новости
  • Просмотров: 95
  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

В сети появилось видео с яхтой Порошенко на Сейшельских островах

Категория: Новости

В сети появилось видео с яхтой Порошенко на Сейшельских островах

 

Блогер Анатолий Шарий на своем канале в YouTube опубликовал видео с яхтой пятого президента Украины Петра Порошенко на Сейшельских островах. 

На видео блогер показал плывущую яхту KATINA в Индийском океане. На канале предоставлены разные судна, которое снималось на камеру с моторной лодки. 

Напоминаем, что ранее юрист Андрей Портнов сообщил, где сейчас находится Порошенко.

Он отмечал, что проходящий по делам о мародерстве, государственной измене и отмывании преступных доходов в офшорах Порошенко находится на 60-метровой яхте KATINA.

Фешенебельная яхта KATINA ходит под флагом Маршалловых островов, а стоимость ее аренды в этот сезон с учетом топлива составляет около 350-380 тысяч долларов в неделю.

Как сообщалось, в январе Государственное бюро расследований Украины намерено провести четыре допроса Порошенко, в том числе по так называемому делу о подписании минских соглашений. Порошенко, за день до публикации Портнова, 2 января не явился в ГБР. Допрос перенесли на 24 января. 


Источник: 112.ua



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать