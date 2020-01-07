Иран атаковал несколько объектов США в Ираке

Иран атаковал несколько американских военных объектов в Ираке баллистическими ракетами. Об этом 8 января сообщила телекомпания ABC.

По словам источника в Белом доме, в результате ракетного удара пострадал американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака, а также авиабаза Эйн-аль-Асад на западе страны.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что по военно-воздушной базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака выпустили девять ракет.

По данным телеканала Press TV, Корпус стражей исламской революции заявил, что атака на авиабазу является возмездием за убийство генерала Касема Сулеймани.

Отмечается, что удар был нанесен десятками ракет. Press TV также опубликовал предполагаемое видео ракетного залпа.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.