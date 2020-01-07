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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Парад трамваев состоялся в Одессе

Категория: Новости

Парад трамваев состоялся в Одессе

Традиционный рождественский парад трамваев семейства Odissey состоялся 7 января в Одессе.

Четыре украшенных гирляндами вагона стартовали из разных частей города. Самый большой из них, Odissey MAX отправился с 11-станции Люстдорфской дороги маршруту №26. Другие двигались маршрутами №5,7 и 28.

 

Музыкальные коллективы были в каждом вагоне. Они исполняли колядки, народные песни на религиозную и новогоднюю тематику. Дети получали сладости. Праздничное настроение царствовало в трамваях, люди улыбались и помогали петь колядовщикам.

 

На Старосенный площади был поставлен вертеп, гуляния продолжились за ароматным чаем из гигантского самовара.

 

«С каждым годом Рождественский парад трамваев вызывает все больше внимания со стороны одесситов - сегодня все наши вагоны были максимально заполнены, даже Odissey MAX, содержащий 280 человек. Парад стал визитной карточкой Одессы, залогом хорошего настроения и праздничных впечатлений», - отметил и.о. директора департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.

 

Трамвай из депо №2 не смог выбраться за пределы Пересыпи из-за аварийного отключения района от электроэнергии. Руководство КП «Одесгорэлектротранс» оперативно организовало два автобуса и доставило пассажиров к Старосенной площади, а затем доставило их на поселок Котовского.

 

Праздничные вагоны, украшенные гирляндами, продолжат работать до 19 января.


Источник: Трасса Е95



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