Лидер большинства в Сенате заявил, что у него есть голоса для начала слушаний по импичменту

Лидер большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что у него есть голоса, чтобы начать процесс импичментаамериканского президента Дональда Трампа. Об этом репедает AP.

По словам Макконела, процесс начнется, как только спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отправит статьи об импичменте в Сенат.

При этом Пелоси собирается встретиться поздно вторником со своей командой лидеров, а также заручиться поддержкой сенаторов Республиканской партии, чтобы отложить решение о вызове свидетелей.

"У нас есть голоса", - сказал Макконнелл журналистам. Он отметил, что вопрос о новых свидетелях и документах будет рассмотрен позже "а не до начала процесса".

Пелоси откладывает передачу статей, поскольку демократы требуют показаний от бывшего советника американского президента Дональда по национальной безопасности Джона Болтона и других новых свидетелей.

Макконел не хочет откладывать. История о новых свидетелях уже после начала процесса импичмента в Сенате раньше применялась во врем импичмента Билла Клинтона.

Демократы тем временем усиливают давление на республиканцев, чтобы они не согласились с предложением Макконнелла отложить голосование по новым показаниям. Однако лидер меньшинства Сената Чак Шумер назвал это предложение "ловушкой".

"Кто слышал о суде без свидетелей и документов?" - вопросил нью-йоркский демократ.

При этом несколько сенаторов Республиканской партии указали, что они хотят услышать от Болтона и других свидетелей, но они поддерживают план Макконнелла о начале процесса.