СЫН ИЗВЕСТНОГО ОДЕССИТА ЖЕСТОКО ИЗБИТ В МОСКВЕ

Сына одесского писателя- сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия избили в ночь на 8-е янвваря возле ресторана в Москве.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

24-летний Дмитрий Жванецкий вместе с другом Филиппом Гинзбургом направлялся в караоке на Минской улице, когда увидел, что группа парней обижает девушку. Он потребовал извинений, но в итоге завязался конфликт, который перерос в драку.

В результате сын народного артиста Украины и его приятель госпитализированы. Дмитрию Жванецкому травмировали ногу, у друга — гематомы головы и перелом носа.

Напомним, Михаил Жванецкий коренной одессит. Был членом союза писателей СССР. В 1999 году во времена Кучмы Жванецкий удостоен звания народного артиста Украины, а в 2012 году аналогичный статус заслужил в России. Президент Путин наградил его российским орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Дмитрий — младший сын сатирика. Всего у юмориста двое сыновей и одна дочь.