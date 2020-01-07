Сегодня в Украине объявлен день траура по жертвам авиакатастрофы в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января днем траура в связи с трагедией, произошедшей 8 января в результате катастрофы пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране (Иран). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Соответствующий указ Зеленский подписал по результатам рабочего совещания по вопросам, связанных с катастрофой самолета украинской авиакомпании.
Документом также отменяются развлекательно-концертные мероприятия, вносятся соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.
Отметим, что правительство Ирана объявило 9 января днем траура по жертвам катастрофы самолета Boeing 737 украинской компании МАУ и давки во время церемонии прощания с погибшим генералом Касем Сулеймани.
Как известно, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. По последним данным, на борту самолета находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Также, по данным МИД, среди погибших 82 граждан Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, а также по 3 граждан ФРГ и Великобритании.