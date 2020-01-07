Зеленский обратился к украинцам в связи с авиакатастрофой: Это не тема для хайпа и лайков

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с катастрофой пассажирского самолета Boeing 737 украинской авиакомпании в Иране 8 января. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Утро 8 января 2020 стало черной страницей в истории и Украины, и всего мира. Мои искренние соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины: Владимира Гапоненко, Алексея Наумкин, Сергея Хоменко, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лыхны, Валерии Овчарук, Юлии Сологуб, Елены Малаховой и Ольги Кобюк. Их семьям государство предоставит всю необходимую помощь. 9 января объявлено днем ​​национального траура. Я также выражаю соболезнования семьям других погибших. Известно, что это граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании,

- отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Для этого будет проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права. Расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран.

Президент ожидает, что украинские специалисты, которые сегодня, 9 января, в 3:30 часов прибыли в Иран, будут подключены к работе комиссии, в частности по расшифровке записей "черных ящиков".

В случае необходимости в состав комиссии могут привлекаться и другие необходимые эксперты - представители СНБО, Службы безопасности Украины, ДСНС, Минобороны, министерств иностранных дел, внутренних дел и других государственных учреждений. Они проведут идентификацию и репатриацию погибших украинцев.

Сегодня я проведу телефонный разговор с президентом Ирана по усилению сотрудничества с украинской стороной для установления истины. Призываю и международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинской Боинга-737, - отметил глава государства.



Зеленский призвал украинских граждан воздержаться от посещения этого региона. Также он попросил воздерживаться от информационных манипуляций в стремлении установить истину до того, как будут обнародованы официальные результаты комиссии по расследованию катастрофы Boeing 737.

Нужно дождаться хотя бы предварительного отчета работы комиссии по расследованию. И я прошу всех - особенно, когда Украина находится в условиях информационной войны, - воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий,

Он убежден, что трагедия с крушением лайнера должна научить всех и каждого гражданина Украины, и каждый мирового лидера ценить человеческие жизни. Понятно, что все мы хотим как можно быстрее узнать правду. Но в таких делах скорость может мешать истине. Это не тема для хайпа, лайков в соцсетях, сенсаций и конспирологических теорий. Нам нужны терпение, выдержка и мудрость, - добавил Президент. - добавил Президент. Также Зеленский посетил аэропорт "Борисполь" чтобы почтить память жертв катастрофы.

- отметил президент.

Напомним, что 9 января 2020 года объявлен днем ​​траура в Украине в связи катастрофой самолета Boeing 737 в Тегеране.