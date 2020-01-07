Иран обнародовал первый отчет о гибели украинского самолета

Украинский пассажирский самолет Boeing 737-800, разбившийся 8 января в Иране, непосредственно перед крушением загорелся. Об этом говорится в предварительном заключении Организации гражданской авиации Ирана, обнародованном в четверг, 9 января, сообщает «Deutsche Welle».

В своем докладе иранские эксперты ссылаются на показания очевидцев на земле. Кроме того, пожар видели люди, летевшие на большой высоте на другом самолете.

В заключении иранских экспертов говорится, что причиной аварии стала техническая неисправность. Пилоты украинского самолета не подавали сигнала о нештатной ситуации на борту и не отправляли запроса о помощи. Оба "черных ящика" с разбившегося авиалайнера находятся в распоряжении следственной группы, однако бортовые самописцы повреждены.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в расследовании будут принимать участие 45 украинских специалистов из Государственной авиационной службы, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). В случае необходимости к ним подключатся представители СБУ, СНБО, Минобороны и других ведомств Украины, которые также прибыли в Тегеран.

Зеленский подчеркнул, что установление причин авиакатастрофы под Тегераном является приоритетом для Киева.

Мы обязательно узнаем правду. Для этого проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права,

- сказал он. Зеленский сообщил о намерении позвонить президенту Ирана Хасану Роухани "для усиления сотрудничества с украинской стороной".

Согласно предварительному заключению западных спецслужб, о котором сообщило агентство Reuters, украинский самолет разбился из-за технической неисправности - перегрева двигателя. Версия попадания ракеты в авиалайнер исключается. Самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ), выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился через несколько минут после вылета из тегеранского аэропорта. Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди жертв - 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, три немца и граждане еще трех государств.