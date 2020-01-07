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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Служба занятости запустила портал с образовательными курсами

Категория: Новости / История и общество

Служба занятости запустила портал с образовательными курсами

Государственная служба занятости запустила новый онлайн-проект для успешного трудоустройства украинцев — «Образовательный портал Госслужбы занятости», на котором собрана полезная информация, обучающие курсы и т.п, сообщает ITC.ua.

В частности, новый сервис https://skills.dcz.gov.ua/ позволит:

  • развить личные компетенции, востребованные на рынке труда;
  • получить актуальную информацию по поиску работы и подбору персонала;
  • научиться составлять резюме современного формата;
  • подготовиться к собеседованию с работодателем;
  • выбрать образовательные курсы и вебинары для безработных, в том числе те, которые проводятся центрами профессионально-технического образования государственной службы занятости.

Новый сервис поможет безработным развивать навыки, необходимые для успешного трудоустройства, получать новые компетенции и проходить профессиональное обучение. Портал поможет реализовать самую важную для службы задачу — найти достойную работу каждому украинцу и квалифицированный персонал каждому работодателю,
— подчеркнула директор Государственного центра занятости Ольга Макогон.

Служба занятости запустила портал с образовательными курсами

Представители службы отметили, что на сайте будут внедряться новые образовательные программы, разработанные совместно с потенциальными работодателями, а также проводиться вебинары и дистанционное обучение. Большинство материалов будет размещаться в видеоформате.

Благодаря новому сервису также смогут повышать свою квалификацию и работники Государственной службы занятости.

Онлайн-обучение на образовательном портале бесплатное.

 



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