Служба занятости запустила портал с образовательными курсами

Государственная служба занятости запустила новый онлайн-проект для успешного трудоустройства украинцев — «Образовательный портал Госслужбы занятости», на котором собрана полезная информация, обучающие курсы и т.п, сообщает ITC.ua.
В частности, новый сервис https://skills.dcz.gov.ua/ позволит:
- развить личные компетенции, востребованные на рынке труда;
- получить актуальную информацию по поиску работы и подбору персонала;
- научиться составлять резюме современного формата;
- подготовиться к собеседованию с работодателем;
- выбрать образовательные курсы и вебинары для безработных, в том числе те, которые проводятся центрами профессионально-технического образования государственной службы занятости.
Представители службы отметили, что на сайте будут внедряться новые образовательные программы, разработанные совместно с потенциальными работодателями, а также проводиться вебинары и дистанционное обучение. Большинство материалов будет размещаться в видеоформате.
Благодаря новому сервису также смогут повышать свою квалификацию и работники Государственной службы занятости.
Онлайн-обучение на образовательном портале бесплатное.