Суд арестовал имущество сгоревшего одесского колледжа

Киевский районный суд Одессы арестовал ставшее вещдоками имущество сгоревшего колледжа, из-за пожара в котором в декабре 2019 года погибли 16 человек.

Как передает УНИАН, это следует из соответствующего постановления суда. Как отмечается в документе, в суд обратился следователь полиции с ходатайством об аресте имущества.

Вследствие пожара погибли 16 человек и получили разной степени телесные повреждения различной степени тяжести 32 человека,

- говорится в постановлении.

Огнем также повреждено многоэтажное здание, стоимостью 4,151 млн грн, уничтожено имущество колледжа, имущество других физических и юридических лиц, общая стоимость которого, по состоянию на 4 декабря (день пожара), составляет сумму, которая «больше чем в 250 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан».

Представитель следствия просил наложить арест на имущество, изъятое 17 декабря во время дополнительного осмотра места происшествия. Речь, в частности, идет о навесном замке с поврежденной скобкой, обнаруженном на решетке окна одного из помещений, расположенного на первом этаже колледжа. Также – о почти 250 образцах полимерной отделки (вагонки) из разных помещений, в том числе – из коридора и пожарной лестничной клетки, вход в которую осуществлялся со стороны внутреннего двора. Кроме того, о листах ламинированного ДСП с лестничных маршей между первым и вторым этажами, и пр.

Напомним, что утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций. В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

Правительственная комиссия назвала причиной пожара в колледже возгорание бытового электрооборудования.