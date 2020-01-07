В Минэкономики рассказали о новом законе о труде

Глава Минэкономики Тимофей Милованов рассказал о новом законопроекте о труде, который регламентирует ранее не прописанные моменты. Соответствующее сообщение Милованов опубликовал в Facebook, передает Корреспондент.net.

Также министр прокоментировал протесты профсоюзов против нового законопроекта: говорит, что они поддерживают оппозицию в парламенте и "боятся, что потеряют власть".

Изменения коснутся расторжения трудового договора. Новый Трудовой кодекс, как и нынешний, позволяет расторгнуть трудовой договор за две недели до ухода. Однако, помимо письменного уведомление разрешается предупреждать электронными средствами связи - по электронной почте, в мессенджере и т.д.

Также согласно новому законопроекту, причины досрочного увольнения пропишут в договоре. Нынешний закон предусматривает список причин, по которым работник может уволиться раньше, чем через две неделе, однако данный перечень неполный и морально устарел. Новый проект предлагает прописать такие причины в трудовом договоре на основе переговоров между работодателем и работником.

За невыполнение трудового договора будут полагаться компенсации. Работник по-прежнему сможет в любое время расторгнуть трудовой договор, если его условия не выполняются. Однако теперь работник должен будет письменно предоставить причины, а работодатель выплатит компенсацию в размере 50 дневных зарплат.

Законопроект также введет некоторые ограничения для топ-менеджмента. По соглашению сторон право увольнения за две недели будет ограничено для топ-менеджмента. Внезапное увольнение руководства может уничтожить компанию. Стороны смогут обсудить детали и компенсацию при найме на работу, и зафиксировать это в трудовом соглашении.

По новому законопроекту работодатель должен выплатить повышенную компенсацию работнику, если увольняет его по собственной инициативе. Работодатель должен будет предупредить об увольнении за два месяца, сможет заплатить двойную зарплату за этот период и уволить одним днем. То есть, фактически компенсация теперь гарантирована за 4 месяца. При этом период предупреждения будет зависеть от срока работы. А компенсация может достигать и полугодовой зарплаты.

Напомним, что ранее был опубликован текст законопроекта о труде. В пояснительной записке сказано, что он будет регулировать ранее не прописанные моменты и защищать права работников. Однако под Радой планируется протест, так как работника можно будет уволить немедленно без объяснения причин.

Также сообщалось, что Милованов назвал цели трудовой реформы. Законопроект призван вывести зарплаты из "тени" и ускорить экономический рост страны.