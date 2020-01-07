Дания хочет построить искусственный остров в Северном море, который полностью обеспечит страну электричеством

Дания планирует в ближайшие 10 лет построить искусственный остров в нейтральных водах Северного моря. На нем разместят рекордное количество турбин по генерации из энергии ветра электричества. Добытую энергию будут поставлять на континент.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

Суть ноу-хау состоит в том, что добытую электроэнергию на континенте планируют накапливать, но не в "батарейках", а переводя в другие виды топлива. Это т.н. технология "Power-to-X". Полученное электричество уйдет на создание топливных водородных элементов ("зеленый водород"), из которых потом по мере надобности (заправка авто и т.д.) будет извлекаться обратно электроэнергия.

Отмечается, что проект масштабный. Он позволит Дании не только перейти на 100% обеспечение э/э из возобновляемых источников. Генерация по плану 10 гигаватт - это может полностью обеспечить потребности в электроэнергии около 10 млн семей, что превышает население самой Дании.

Стоимость проекта до €40 млрд, на 90% предполагается частное финансирование. Проект получил полную поддержку в парламенте: почти все партии проголосовали за изменения, позволяющие его запустить. Среди потенциальных инвесторов называют датский пенсионный фонд (€450 млрд), изнывающий от отрицательных процентных ставок.

Проект офшорный, т.е. "остров" расположен вне датской экономической зоны, в нейтральных водах. Это значит, что субсидии на зеленую энергетику ему не получить. Но авторы проекта уверяют, что это и не нужно. Современные технологии делают ветро-генерацию гораздо эффективнее, чем это было несколько лет назад. И уже сейчас себестоимость электроэнергии у них ниже, чем на традиционных ТЭЦ и АЭС.