Гривна укрепилась благодаря трудовым мигрантам и высокой урожайности, - МВФ

Денежные переводы в Украину от трудовых мигрантов, рекордные урожаи, а также повышенный спрос на национальные облигации могли стать причинами укрепления гривны. Об этом в интервью телеканалу "Еспресо" рассказал представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, сообщает 112.ua.

Трудно определить главный фактор, который к этому привел. Так, имеет место продолжение достаточно существенного притока средств от украинцев, которые находятся на заработках за рубежом. Цены на традиционные товары украинского экспорта высокие одновременно как цены украинского импорта - на тот же газ - уменьшились,

- сообщил представитель МВФ.

Люнгман отметил, что последние два года украинские аграрии собирают рекордный по объемам урожай зерновых, поступления от экспорта которого увеличивают предложение валюты в стране, уменьшая ее курс. Он также добавил, что правительство предложило привлекательные ставки на национальные облигации, что повысило спрос на эти бумаги.

Представитель МВФ в Украине уточнил, что укрепление гривны положительно влияет на потребителей, для которых дешевеют импортные товары. Вместе с тем, от этого явления страдают экспортеры, для которых падает выручка.