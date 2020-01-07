Завтра состоится первое в этом году лунное затмение

Вечером 10 января жителей Земли ожидает так называемое полутеневое лунное затмение, которое совпадет с так называемым Волчьим полнолунием.

При таком затмении яркость Луны уменьшается, но не слишком сильно, отмечают астрономы.

Полутеневое лунное затмение происходит, когда Луна проходит через внешнюю тень Земли, известную как полутень. В результате, только часть луны становится темной, в отличие от полного лунного затмения, когда вся луна темнеет.

Этот тип лунного затмения может остаться незамеченным, если люди не смотрят на луну внимательно. Телескоп обычно не требуется, чтобы увидеть это событие, но люди могут захотеть посмотреть в окуляр телескопа, чтобы получить более детальное представление о затмении.

В хорошую погоду многие наблюдатели по всему миру должны видеть затмение, в том числе в Азии, Австралии, Африке и Европе, на северо-западе Северной Америки и на востоке Южной Америки. На некоторых территориях, в том числе в Украине, будет видно все затмение, в других областях Луна будет всходить или заходить.

Полутеневое лунное затмение продлится немногим более четырех часов. Максимальная фаза лунного затмения 10 января 2020 года наступит в 21 час 10 минут 02 секунды по Киеву и продлится 2 минуты.

Начало лунного затмения: 10 января 2020 года в 19.07 по Киеву, конец затмения: 10 января 23.12.

Добавим, полнолуние в январе приобрело множество прозвищ, наиболее распространенное из которых - Волчье Полнолуние.

Полнолуние в январе называлось Волчьим Полнолунием, потому что в это время чаще слышали волков. Волки обычно чаще воют в зимние месяцы и, как правило, воют, чтобы определить территорию, найти членов стаи и собраться для охоты,

Другие названия полнолуния в январе включают Холодную Луну, Старую Луну и Великую Духовную Луну. Все эти названия были даны американскими индейцами, которые в своем календаре ориентировались на фазы Луны.