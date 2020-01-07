Украинцам объяснили «феномен» их бедности

Центр ближневосточных исследований и Аналитический центр Украинского католического университета (УКУ) провели социологическое исследование об основах бедности. Об этом стало известно из сообщения Аналитического центра УКУ в Facebook, передает издание «Хвиля».
Социологи отметили, что основными причинами бедности украинцев является финансовая неграмотность и доминирование материальных ценностей.
В частности оказалось, что украинцы часто покупают вещи, которые не могут себе позволить.
Кроме того, украинцы отличаются низкой производительностью труда и узким коридором реализации.
Еще одной проблемой является то, что работодатели берут на работу охотнее 18-28-летних, чем 30- 35-летних.
Стоит отметить, что украинцы не имеют высокой мотивации, поскольку хорошую работу сотрудников часто не замечают, однако могут резко осудить за небольшие промахи и неудачи.
При проведении исследования также оказалось, что наличие высшего образования не гарантирует высокий уровень заработка. Как известно в Украине немало людей, которые не работают по специальности и никак не используют знания, полученные в университете.
К представителям среднего класса в Украине относят лиц, зарабатывающих от 15 тыс. грн. в месяц, тогда как одним из главных критериев принадлежности к среднему классу является наличие собственности.
Эксперты подметили, что украинцы не слишком часто делятся подробностями своих успехов или новыми приобретениями, поскольку в стране отсутствует отлаженная система защиты.
Стоит отметить, что молодые украинцы немного по-другому относятся к материальному благополучию.
Кроме того, одежда не играет столь важной роли для современной молодежи.