Украинцам объяснили «феномен» их бедности

Центр ближневосточных исследований и Аналитический центр Украинского католического университета (УКУ) провели социологическое исследование об основах бедности. Об этом стало известно из сообщения Аналитического центра УКУ в Facebook, передает издание «Хвиля».

Авторами исследования являются профессор кафедры социологии УКУ Оксана Михеева и заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

Социологи отметили, что основными причинами бедности украинцев является финансовая неграмотность и доминирование материальных ценностей.

В частности оказалось, что украинцы часто покупают вещи, которые не могут себе позволить.

Кроме того, украинцы отличаются низкой производительностью труда и узким коридором реализации.

Ученые подметили, что большинство респондентов не смогли ответить, чем именно они занимаются на работе.

Еще одной проблемой является то, что работодатели берут на работу охотнее 18-28-летних, чем 30- 35-летних.

Стоит отметить, что украинцы не имеют высокой мотивации, поскольку хорошую работу сотрудников часто не замечают, однако могут резко осудить за небольшие промахи и неудачи.

При проведении исследования также оказалось, что наличие высшего образования не гарантирует высокий уровень заработка. Как известно в Украине немало людей, которые не работают по специальности и никак не используют знания, полученные в университете.

Как оказалось, у украинцев достаточно размытое понятие среднего класса.

К представителям среднего класса в Украине относят лиц, зарабатывающих от 15 тыс. грн. в месяц, тогда как одним из главных критериев принадлежности к среднему классу является наличие собственности.

Эксперты подметили, что украинцы не слишком часто делятся подробностями своих успехов или новыми приобретениями, поскольку в стране отсутствует отлаженная система защиты.

Стоит отметить, что молодые украинцы немного по-другому относятся к материальному благополучию.

В частности, они не спешат покупать жилье, чтобы можно было легко и быстро сменить место работы и авто, поскольку легче вызвать такси.

Кроме того, одежда не играет столь важной роли для современной молодежи.