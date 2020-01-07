Нацрада назначила внеплановую проверку трех телеканалов

Нацрада Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалам "Прямой", "Z ZIK" и "112 Украина". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что с жалобой на содержание передачи "ПоярковNEWS", которая вышла в эфире телеканала 27 декабря 2019 в 22:00, обратилась гражданка Касьяненко Я.К. По ее мнению, высказывания ведущего передачи Сергея Пояркова, прозвучавшие в эфире, являются "посягательством на честь и достоинство президента Украины Владимира Зеленского и оскорбляют членов его семьи". Кроме того, на протяжении передачи употреблялась нецензурная брань.

В итоге пять членов Нацрады проголосовали за назначение проверки телеканала "Прямой", чтобы выяснить, соблюдает ли вещатель закон "О телевидении и радиовещании" и закон "О защите общественной морали".

Также Нацрада на заседании 9 января назначила внеплановые выездные проверки ООО "ТРК" Новые коммуникации", г. Львов (Z ZIK) и ООО "ТРК "112 ТВ", г. Киев ("112 Украина") из-за зафиксированных в эфире признаков нарушения норм закона "О телевидении и радиовещании" и ЗУ "Об информации".

Исходя из информации, опубликованной на сайте Нацсовета, в эфире вышеупомянутых телеканалов были зафиксированы признаки нарушений некоторых норм законодательства, сообщает Информ-UA . Представители Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания приводят в качестве аргументов ноябрьский эфир телеканал "ZIK", в котором транслировалась передача под названием "Каждый из нас президент". В ней участвовали некоторые политики нашей страны, среди которых были экс-нардеп Надежда Савченко, парламентарий Ренат Кузьмин и бывший председатель ОГА в Харьковской области Михаил Добкин. Последний присоединился к данному обсуждению посредством интернет-связи.

Мониторинг Национального совета зафиксировал выражения, высказанные спикером, которые прямо противоречат нескольким статьям Закона Украины "О телевидении и радиовещании" и "Об информации".

Что касается телеканала "112 Украина", то тут назначение внеплановых проверок пошли вслед за мониторингом Нацсовета, который был проведен ещё в конце лета предыдущего года. В ряде передач этого телеканала сотрудники совета зафиксировали нарушения законодательства Украины в сфере информации. В частности, речь идёт о распространении выражений некоторых политиков, которые нарушают закон Украины. Тут речь идёт о высказываниях Виктора Медведчука, Рената Кузьмина, Ильи Кивы, Олега Ляшко и других.

В сообщении Нацсовета говорится о том, что по результатам проверки будут утверждены специальные решения касающиеся лицензии медиакомпаний.