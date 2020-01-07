Украинские эксперты осмотрели обломки "Боинга" МАУ: пожар на борту начался не с двигателей

Специалисты украинской государственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели украинского "Боинга" осмотрели обломки авиалайнера МАУ. Версия неисправности двигателей не подтверждается. Об этом со ссылкой на источник в комиссии сообщил журналист Юрий Бутусов, передсает УНИАН.

В настоящее время наша группа прибыла на место, куда свозят обломки самолета. Это открытая площадка, куда свозят все, что нашли в окрестностях. В настоящее время я наблюдаю оба двигателя самолета - и не вижу на них следов пожара. Сюда доставлены фрагменты правого крыла - там тоже нет следов пожара. То есть версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, на данный момент не подтверждается. Самолет горел - но версия выхода из строя двигателей не подтверждается,

– рассказал источник.

Собеседник журналиста отметил, что иранская сторона представила предварительную информацию, которая известна сейчас иранцам. Самолет вылетел в 6.13, но через 5 минут на высоте 2400 метров самолет начал падать, загорелся и затем разбился.

По утверждению иранских диспетчеров, никаких сообщений с борта самолета от экипажа не поступало. Самолет якобы развернулся к аэропорту, но был ли этот разворот управляемым или не уже не управляемым мы пока не понимаем,

– указал он.

При этом, украинцам пока не предоставили данные радаров управления воздушным движением. Нет информации, какие летающие объекты могли находиться вблизи самолета и столкнуться, был ли пуск ракеты. Эту информацию украинцам обещают предоставить.

По словам источника, иранцы идут на сотрудничество в расследовании.

Иранцы не собираются что-то от кого-то засекречивать, они в соответствии с Чикагской конвенцией собираются предоставлять доступ к расследованию и к расшифровке черных ящиков всем сторонам, включая американцев, производителей самолета, а также всем странам, граждане которых погибли… Иранцы демонстрируют нормальный диалог, нет сигналов, что какую-то информацию намеренно хотят скрыть, пока все достаточно корректно и открыто,

– указал он.

Бутусов, в свою очередь, предполагает, что пожар возник в салоне.

Отсутствие всяких переговоров с диспетчером и отсутствие пожара в двигателях говорит о том, что версия террористического акта, столкновения с дроном или взрыва зенитной ракеты весьма вероятна,

– заключил журналист.

Власти Ирана ранее отрицали, что самолет мог упасть из-за попадания в него ракеты. В аэропорту причиной крушения называли возгорание двигателя.

Источники Reuters сообщали, что, по мнению специалистов западной разведки, причиной авиакатастрофы в Иране стал технический сбой.

Собственное расследование по факту авиакатастрофы начала Украина.

Напомним, что лайнер Boeing 737, принадлежащий МАУ, потерпел крушение утром 8 января после взлета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Президент Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура.