Украинские эксперты осмотрели обломки "Боинга" МАУ: пожар на борту начался не с двигателей

Специалисты украинской государственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели украинского "Боинга" осмотрели обломки авиалайнера МАУ. Версия неисправности двигателей не подтверждается. Об этом со ссылкой на источник в комиссии сообщил журналист Юрий Бутусов, передсает УНИАН.
Собеседник журналиста отметил, что иранская сторона представила предварительную информацию, которая известна сейчас иранцам. Самолет вылетел в 6.13, но через 5 минут на высоте 2400 метров самолет начал падать, загорелся и затем разбился.
При этом, украинцам пока не предоставили данные радаров управления воздушным движением. Нет информации, какие летающие объекты могли находиться вблизи самолета и столкнуться, был ли пуск ракеты. Эту информацию украинцам обещают предоставить.
По словам источника, иранцы идут на сотрудничество в расследовании.
Бутусов, в свою очередь, предполагает, что пожар возник в салоне.
Власти Ирана ранее отрицали, что самолет мог упасть из-за попадания в него ракеты. В аэропорту причиной крушения называли возгорание двигателя.
Источники Reuters сообщали, что, по мнению специалистов западной разведки, причиной авиакатастрофы в Иране стал технический сбой.
Собственное расследование по факту авиакатастрофы начала Украина.
Напомним, что лайнер Boeing 737, принадлежащий МАУ, потерпел крушение утром 8 января после взлета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Президент Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура.